“SACREE”, ovvero “Sport e Autismo, dalla diagnosi scientifica alla CREazione di un modello pedagogico Europeo”, ha come obiettivo l’inclusione delle persone con autismo nello sport e nella società. Il progetto triennale ha vinto un bando europeo, insieme ad altri cinque partner continentali, con il programma sul calcio che fa riferimento al Romulea Autistic Football Club, sostenuto sin dagli inizi dal Gruppo Asperger. L’iniziativa verrà presentata domani, 17 ottobre a Roma, durante una conferenza stampa diffusa anche in streaming, presso la sede della Società Sportiva Romulea (Via Farsalo, 21, ore 17-18), che verrà anche diffusa in streaming e durante la quale i partner di SACREE si soffermeranno sul contesto, sugli obiettivi e sui risultati previsti dal progetto.

Pietro Cirrincione, consigliere di Gruppo Asperger e capitano del Romulea Autistic Football Club ha affermato: “Questo progetto mira a una migliore inclusione delle persone nello spettro autistico nelle attività sportive di qualsiasi disciplina e nella società in generale, favorendo il loro accesso all’attività fisica e a contesti sportivi adatti alle loro esigenze, attraverso soluzioni sostenibili. Puntiamo – prosegue Cirrincione – a creare un ecosistema inclusivo che possa essere replicato ovunque in Europa. Si mira inoltre a sensibilizzare i club sportivi europei, il loro personale e gli operatori, nonché altri professionisti, ricercatori e ogni parte interessata che sia coinvolta. SACREE intende co-costruire un modello pedagogico basato sulle prove di efficacia, fondato su uno studio scientifico comparativo e su test sul campo condotti in ambiti e Paesi diversi.