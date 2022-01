Da oggi parte la corsa ai saldi in tutta Italia, dopo che Sicilia e Basilicata hanno fatto da apripista il 2 gennaio, seguite il 3 dalla Valle D’Aosta. Fa eccezione il Trentino-Alto Adige: nella provincia di Trento saranno i negozianti a decidere liberamente i periodi degli sconti e in Alto Adige si partirà in alcune zone l’8 gennaio mentre in diversi Comuni turistici bisognerà attendere il 5 marzo.

Il settore del commercio spera in una boccata d’ossigeno, anche se l’ondata dei contagi e le possibili nuove restrizioni non promettono nulla di buono.

Per Confesercenti quattro italiani su dieci sono determinati ad andare a caccia di sconti, con in tasca un budget in media di 120-150 euro. Secondo Confcommercio, il giro d’affari complessivo, sarà di 4,2 miliardi in crescita di 300 milioni di euro rispetto all’anno scorso.

Anche se secondo Massimo Torti segretario generale Federmodaitalia Confcommercio si tratta di una “crescita abbastanza contenuta, visto che, rispetto ai saldi invernali 2020, siamo indietro di 900 milioni di euro. Lo scontrino medio pro capite passa dai 111 euro del 2021 ai 119 euro di quest’anno, ma sarà ancora inferiore di 21 euro rispetto al 2020, quando era pari a 140 euro”.

Secondo il Codacons tali numeri sanciscono il “flop” dei saldi invernali anche per l’impatto del caro-bollette e dei rincari generalizzati dei prezzi che farà calare il giro d’affari complessivo di oltre un miliardo rispetto ai 5,2 miliardi del 2020.