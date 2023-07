Le tensioni tra la magistratura e la politica in Italia raggiungono un nuovo picco, con gravi accuse di interferenza politica e delegittimazione rivolte ai giudici. Giuseppe Santalucia, leader dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM), difende la posizione dei magistrati affermando che non possono rimanere in silenzio quando si tratta di difendere la Costituzione, nonostante il desiderio di evitare scontri. Tuttavia, il clima rimane teso, con esponenti della maggioranza che accusano i magistrati di interferire nella politica e l’opposizione che a sua volta imputa a Giorgia Meloni di essere selettiva nel garantire la giustizia. Santalucia denuncia un attacco proveniente da Palazzo Chigi, che considera ancora più pericoloso in quanto anonimo. Critica anche le note emesse dal ministero della Giustizia, in particolare quelle relative ai casi Santanchè e Delmastro, sostenendo che si stia delegittimando il potere giudiziario. Il Consiglio direttivo dell’ANM definisce le critiche ai giudici “incomprensibili” e sottolinea una contraddizione riguardo alla separazione delle carriere giudiziarie. Inoltre, si chiede alla maggioranza di riconsiderare le problematiche della riforma Nordio, in particolare l’abolizione dell’abuso d’ufficio che potrebbe esporre l’Italia a una procedura di infrazione. Nonostante l’appello al dialogo, sembra che la situazione rimanga difficile, con l’uso politico della giustizia che viene messo in discussione e la richiesta di rispetto dei poteri costituzionali. L’accusa di invasioni di campo è sottolineata da alcuni politici.