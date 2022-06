“Abbiamo riempito per anni libri, protocolli, convegni, adesso è il momento di fare veramente il welfare territoriale, unendo tutti gli attori del sistema, al pari di ciò che è avvenuto nel contrasto alla pandemia, durante la quale sono stati coinvolti tutti gli attori del sistema pubblico e privato”.

È quanto ha affermato l’assessore alla Salute della Regione Lazio intervenuto alla 16esima edizione di Salute Direzione Nord, all’interno della rassegna Direzione Nord – A TRUE EVENT, nella cornice del Palazzo delle Stelline di Corso Magenta 61 a Milano.

“Il Covid deve essere il Rubicone della politica, deve rappresentare uno spartiacque tra il prima e il dopo: c’è bisogno di concretezza e di mettere a terra progetti in tempo verificabile”, ha aggiunto D’Amato. Inoltre, “per troppo tempo la sanità è stata vista come fonte di costo, finalmente ci si sta rendendo conto che la sanità è una ricchezza per il paese, in termini di manodopera, innovazione, trasformazioni tecnologiche e digitali”.