“Salvare la produzione e preservare le tradizioni” – così Gianluca Quadrini, Presidente della Commissione Ambiente della Provincia di Frosinone e Delegato alle Attività Produttive Anci Lazio, interviene a sostegno della raccolta firme della Coldiretti per promuovere una legge che vieti categoricamente la produzione, la commercializzazione e l’uso di cibo sintetico in Italia.

“Perchè sulle nostre tavole devono continuare ad arrivare alimenti sani, genuini che fanno parte della nostra tradizione agroalimentare.” Continua Gianluca Quadrini – “Nell’era del trasformismo, dell’innovazione, dello sviluppo possiamo sperimentare e parlare di tutto ma non possiamo cambiare il sapore e la bontà del nostro cibo. Pensare di trovare sulle tavole di noi italiani alimenti prodotti in provetta è paradossale oltre che preoccupante. E altrettanto paradossali sono le mirate operazioni di marketing in atto per far apparire il cibo sintetico come qualcosa di molto più sostenibile rispetto ai tradizionali allevamenti. Un’assurdità a favore dei grandi colossi mondiali e a discapito di tutto il comparto agricolo. Un settore, che ricordo, è gia altamente provato dalla crisi energetica e dall’aumento dei costi delle materie prime. Noi tutti perciò, – conclude Quadrini- in qualità di cittadini, di istituzioni, abbiamo il dovere di fermare questa macchina distruttiva. Non possiamo permettere che ci venga imposto un regime alimentare basato su sperimentazioni ma dobbiamo salvare, tutelare e sostenere i prodotti della nostra terra e della nostra tradizione.”