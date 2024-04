Matteo Salvini punta su Roberto Vannacci per incrementare i voti della Lega alle prossime elezioni europee, in una mossa volta a consolidare la posizione del partito rispetto a Forza Italia. Nonostante le perplessità all’interno della Lega stessa, Vannacci sarà candidato in tutte le circoscrizioni, con il primo posto nella sua regione di residenza, Italia Centro. Tuttavia, ci sono dubbi sulle sue candidature da parte di alcuni membri del partito, con il governatore Massimiliano Fedriga che ha dichiarato di non votarlo e sarcastici commenti da parte degli alleati. Vannacci, un generale, ha dichiarato di non lasciare l’esercito al momento e che deciderà sul suo futuro in seguito. Nonostante i suoi impegni pubblici, ha già espresso le sue priorità in Europa, focalizzandosi sull’immigrazione e sui rapporti con la Russia. Mentre alcuni accolgono positivamente la sua candidatura, altri la vedono con scetticismo, considerandolo un “paracadutista paracadutato”. La Lega, tuttavia, sottolinea l’interesse suscitato dalla sua candidatura, specie tra gli ambienti conservatori e di destra. Con il suo libro e il suo coinvolgimento in varie organizzazioni, Vannacci ha già una base di consenso solida.