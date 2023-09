Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha commentato la visita prevista per domani a Lampedusa della premier Giorgia Meloni e della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, invitata dall’ex. Salvini ha dichiarato che l’obiettivo di accogliere Marine Le Pen a Pontida è parte dello stesso piano.

Durante un discorso a Pontida, in occasione di un’iniziativa organizzata dalla Lega giovani in preparazione del raduno del partito, Salvini ha sottolineato l’importanza della difesa dei confini e della sicurezza, definendoli un “sacro dovere” e non un capriccio del suo partito. Ha anche affermato che il governo continuerà per l’intera durata del mandato di cinque anni, come richiesto dagli italiani.

Salvini ha elogiato l’operato di Giorgia Meloni, affermando che sta ottenendo risultati significativi a livello internazionale, ma ha anche sottolineato la necessità di prepararsi nel caso in cui il governo europeo “si sia voltato dall’altra parte”.

Infine, il leader della Lega ha elogiato Marine Le Pen, definendola come la rappresentante dell’Europa che desiderano. Queste dichiarazioni riflettono l’attenzione della Lega verso le questioni legate all’immigrazione e alla sicurezza, nonché il desiderio di consolidare legami con altri leader politici europei che condividono visioni simili.