Il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha presenziato all’assemblea di Fiva-Confcommercio, dove ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo alla politica italiana e alle prossime elezioni regionali. In particolare, Salvini si è espresso sulla recente apparizione del leader di Forza Italia, affermando che l’ha visto bene e che ha ancora tanto da dire e tanto da fare. Inoltre, il vicepremier ha sottolineato l’importanza dell’unità del centrodestra per chiudere la campagna elettorale in Lombardia, a Brescia, e ha esortato il leader di Forza Italia a contribuire in modo fondamentale e insostituibile.

Salvini ha poi affrontato un tema molto caro alla Lega, ovvero il commercio ambulante, sottolineando come i mercati all’aperto rappresentino un’importante arma contro l’inflazione e come sia importante sostenere i commercianti ambulanti, che si alzano presto al mattino per offrire beni alla portata di tutti. Il vicepremier ha anche affermato che per il governo e per la Lega i lavoratori sono al centro dell’azione politica, non solo il primo maggio.

Inoltre, Salvini ha fatto riferimento al Ddl concorrenza, che prevede il rinnovo delle concessioni degli ambulanti e che, con l’ok del governo, va ora all’esame del Parlamento. Il presidente di Fiva-Confcommercio, Giacomo Errico, ha espresso la speranza che il Ddl venga approvato rapidamente, sottolineando l’importanza dei criteri regionali per i rinnovi delle concessioni e la necessità di non subire proroghe che, in passato, hanno portato alla perdita di ben 30.000 unità.