SAN LORENZO NUOVO ( Viterbo) – Ieri sera, intorno all’una, un’esplosione ha scosso la zona industriale di San Lorenzo Nuovo, causando un incendio in una struttura per migranti. 31 feriti, alcuni sono minori. Immediata la risposta dei soccorsi. Alcuni feriti sono stati trasportati in codice rosso a Siena, altre otto persone sono state condotte all’ospedale di Acquapendente. Altri al Belcolle e a Roma.

Il prefetto di Viterbo ha attivato il Centro operativo comunale per coordinare la risposta all’emergenza.

Ancora sconosciute le cause dell’evento. In corso le indagini da parte delle forze dell’ordine.

Sul posto vigili del fuoco, 118, protezione civile e carabinieri.

Nel luogo dell’accaduto sono state inviate anche squadre USAR (Urban Search and Rescue) e cinofili.