di WANDA CHERUBINI

VITERBO – Ieri pomeriggio, all’interno di una commissione composta dai membri della giuria, è stata ufficializzata l’assegnazione dei premi relativi al concorso di idee per San Pellegrino in Fiore. I giurati hanno finalmente svelato i nomi dei creatori di ciascun progetto, precedentemente sigillati in buste.

Il team vincitore, composto da un’ampia squadra di architetti e progettisti, ha ricevuto plausi per la sua collaborazione e visione condivisa. Guidati da Ascenzi, i membri del gruppo come Francesco Moretti, Marco Porcorossi, Andrea Rodolico e Alessandro Scorza hanno ottenuto un punteggio di 92,20, superando di poco più di cinque punti il secondo classificato, ideato da Lorenzo Porciani con un punteggio di 87,60.

La commissione ha motivato la scelta evidenziando la coerenza del progetto vincitore con la storia di San Pellegrino in Fiore, rispecchiando il tema dei monumenti medievali della città. Per il secondo classificato, è stato apprezzato l’utilizzo di materiali innovativi, tra cui gli specchi.

Ascenzi ha espresso entusiasmo per il lavoro svolto con i colleghi, sottolineando il contributo fondamentale di Federico Ciatti e Ferdinando Sciarrini nella realizzazione degli allestimenti floreali.

Il tema principale del progetto ha tratto ispirazione dall’alto Medioevo, con un’attenzione particolare alle architetture medievali trasposte in installazioni effimere. Il Comune di Viterbo, ora responsabile dell’appalto delle varie realizzazioni, si prepara a trasformare il progetto in realtà, con un budget di 135.000 euro.

Il concorso ha visto la partecipazione di dodici proposte, ridotte a otto dopo l’esclusione di alcune per varie ragioni. Oltre ai premi in denaro per i primi tre classificati, è previsto un rimborso spese per i partecipanti fino al decimo posto in graduatoria che abbiano ottenuto almeno 60 punti.

Segue l’elenco delle votazioni di tutti i progetti presentati, evidenziando i nomi dei vincitori e i relativi punteggi.

La manifestazione di San Pellegrino in Fiore, in programma dal 1° al 5 maggio 2024, offrirà al pubblico l’opportunità di ammirare i progetti esposti, colorando la città durante il ponte del Primo Maggio.

Di seguito le votazioni di tutti i progetti: il vincitore, busta 5, punteggio 92,20, firmato da Raffaele Ascenzi, gruppo di lavoro con Francesco Moretti, Marco Porcorossi, Andrea Lodovico, Alessandro Scorza; busta 8, punteggio 87,60 di Lorenzo Porciani, Delaram Kazemi Ashef, con Alessia Taurchini; busta 3, punteggio 80 di Cristian Ciucciarelli; busta 11, punteggio 73,20, Cecilia Zamponi, Sabrina Zibellini, Mauro Carlini; busta 10, punteggio 72,42, Giorgia Tamantini, Elena Claudia Conconi e Paolo Loreti; busta 7, punteggio 70,20, Andrea Cannamela, ideatrice Priscilla Mattioli, architetto Siracusa; busta 4, punteggio 67, Alessio Patalocco; busta 6, punteggio 65,20 di Alfredo Giacomini e Carlo Chiassarini.