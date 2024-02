Il giovane cantante Sangiovanni ha deciso di prendersi una pausa dal mondo della musica, annunciando tramite un post su Instagram la decisione di rimandare l’uscita del suo album “Privacy” e il concerto previsto al Forum di Assago del 5 ottobre.

Il suo post, accompagnato da una foto accanto al suo cane, è arrivato pochi giorni dopo la sua partecipazione a Sanremo, dove si è classificato al penultimo posto con il brano “Finiscimi”.

Nel messaggio, Sangiovanni ringrazia il festival di Sanremo per avergli fatto capire l’importanza di essere sé stessi e di dire la verità. Afferma di non essere qui per parlare del risultato in classifica, ma per il disagio che prova nel fingere di essere felice con quello che sta facendo.

Il giovane artista, noto per la sua partecipazione ad Amici e per il suo debutto come attore in “Vita da Carlo” con Verdone, spiega che non sta abbandonando la musica, ma che al momento non ha le energie fisiche e mentali per portare avanti il progetto.

Sangiovanni assicura che tutti coloro che hanno acquistato i biglietti per il concerto o il disco riceveranno il rimborso e ringrazia per il sostegno e la comprensione ricevuti.

Questo disagio era stato anticipato dall’artista nelle settimane precedenti, quando era scomparso dai social e dal mercato discografico. La fine della relazione con la ballerina Giulia Stabile, conosciuta ad Amici, ha contribuito a questo silenzio.

L’abbraccio virtuale dei fan e dei colleghi è stato immediato, con messaggi di supporto da parte di vari artisti, tra cui Alessandra Amoroso, Fred De Palma, Emma e Francesca Michelin.

Sangiovanni si prende così il tempo necessario per ritrovare sé stesso e migliorare la sua condizione, assicurando che tornerà più forte di prima.