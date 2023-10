VITERBO – “Nella giornata di ieri ho avuto l’onore di accogliere il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano in visita nei luoghi simbolo della Tuscia.

Una giornata ricca di appuntamenti iniziata a Soriano nel Cimino alla Sagra della Castagna con le sue rievocazioni storiche e la visita al Palazzo Chigi Albani.

Il Ministro ha poi visitato il Sacro Bosco di Bomarzo nell’occasione delle celebrazioni del

cinquecentenario del suo fondatore Vicino Orsini per poi concludere con Villa Lante a Bagnaia.

Proprio in occasione della visita a Villa Lante il Ministro ha ricordato quella che è stata una significativa evoluzione nel settore museale: infatti, con l’approvazione del passaggio dei musei autonomi da 44 a 60, sono rientrate all’interno di questa categoria anche le quattro Ville monumentali della Tuscia, vale a dire Villa Lante a Bagnaia, Palazzo Altieri a Oriolo Romano, Villa Giustiniani a Bassano Romano e Palazzo Farnese a Caprarola.

Si tratta di un provvedimento che ne riconosce il valore e l’importanza storico-culturale: L’autonomia concessa è infatti una scelta operativa che consente di elevarne la qualità e la fruibilità.

Aumentando le capacità gestionali si permette ai quattro siti di diventare punti di riferimento turistici equiparati agli Uffizi, al Parco Archeologico di Pompei, al Colosseo e alla Pinacoteca di Brera. Si tratta di un riconoscimento dell’inestimabile valore storico e museale, che offre loro la possibilità di divenire un fulcro di sviluppo socio-economico per il nostro territorio.

Per questo motivo desidero ringraziare il Ministro Gennaro Sangiuliano. La sua presenza attenta e fattiva sul nostro territorio ha dimostrato la grande attenzione sua e di tutto il Governo per la nostra provincia e per le bellezze storiche, architettoniche e di tradizioni millenarie che caratterizzano i borghi e le città della Tuscia.

Ringrazio inoltre tutti gli amministratori locali e gli addetti ai lavori di Soriano, Bomarzo e Viterbo per essere stati presenti e per aver arricchito la visita con informazioni tecniche. Ci auguriamo di poter riavere presto il Ministro nel nostro territorio e che grazie a questi momenti di conoscenza istituzionale si possano rivolgere interventi e attenzione alle nostre realtà della Tuscia”.

Lo dichiara in una nota l’On. Mauro Rotelli, Presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera.