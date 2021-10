ROMA- “Il Direttore Generale della ASL Roma 1 Angelo Tanese mi ha comunicato che è stato definito il preliminare di accordo con l’Esercito per realizzare presso l’edificio Scuola di Fanteria di Cesano una Casa di Comunità. Si tratta di un’operazione molto importante per rafforzare i servizi socio-assistenziali in quel particolare quadrante della città di Roma e del Municipio XV. L’intervento ricadrà nei fondi del PNRR per il potenziamento della sanità territoriale. Ringrazio il sistema della Difesa e la ASL Roma 1 per aver prontamente risposto ad una esigenza molto sentita dalla cittadinanza. Nei prossimi giorni verrà formalizzato l’accordo”. Lo scrive in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.