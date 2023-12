“Sono solidale con i professionisti della sanità, medici e infermieri che bocciano senza appello la manovra del Governo, e dicono che il re è nudo, annunciando altre mobilitazioni. Le risorse messe in finanziaria non coprono neanchegli effetti inflattivi come ribadiamo da tempo. Occorre un vero e proprio piano Marshall, Azione lo dice da tempo e ha presentato proposte ed emendamenti per rilanciare il SSN e portarlo nella media europea per livello di finanziamento, puntare sui giovani e su un reclutamento straordinario e rivedere anche le modalità di ingaggio di medici specializzandi e infermieri. Sulla sanità serve un cambio di marcia che questo Governo non sta mettendo in campo. È incredibile come si possa avere la memoria corta, durante la pandemia eroi, oggi costretti a scioperare per difendere il diritto alla salute”. Lo ha dichiarato il Consigliere della Regione Lazio e responsabile Welfare di Azione, Alessio D’Amato.