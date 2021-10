ROMA- “Oggi la Giunta regionale ha approvato la delibera che avvia le procedure per la realizzazione di mille posti residenziali per persone non autosufficienti anziane a gestione pubblica. Un atto che scaturisce dall’impegno assunto con le parti sociali CGIL CISL e UIL. Tale iniziativa riveste carattere prioritario e si prefigge anche di recuperare e valorizzare il patrimonio pubblico esistente. Il Covid ci ha messi di fronte all’assoluta priorità dell’assistenza agli anziani, una fascia di popolazione che nei prossimi anni sarà sempre più numerosa e a cui dovremo dare risposte in termini assistenziali e di presa in carico, nessun anziano deve sentirsi solo”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.