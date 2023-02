ROMA– “È di stamattina il dato della Regione Lazio che ci comunica che 1034 pazienti sono in attesa di un ricovero, alcuni anche da più di 24 ore. Ciò potrebbe scatenare un vero e proprio assalto agli ospedali per carenza di assistenza territoriale, pesanti limiti negli organici della medicina d’emergenza e penuria di posti letto nei reparti. Si rischia un vero e proprio blocco nei pronto soccorso di Roma e del Lazio. Purtroppo non sarebbe la prima volta, sono anni che mi batto per evitare la chiusura dei presidi sanitari periferici e nelle province. Ormai non ci resta che sperare che arrivi presto il 13 febbraio: dal giorno dopo il Presidente Rocca potrà finalmente dare un nuovo volto alla sanità laziale, è l’auspicio della maggior parte dei cittadini del Lazio” Così in una nota la consigliera regionale del Lazio di Fratelli d’Italia, Francesca De Vito.