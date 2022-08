Riguarda organizzazione rete ospedaliera e di emergenza

– Il Governo, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, ha impugnato la legge della Regione Molise 11 del 23 giugno 2022, ‘Organizzazione della rete ospedaliera e di emergenza – Linee guida’, in quanto talune disposizioni in materia sanitaria, ponendosi in contrasto con la normativa statale, violano gli articoli 117, terzo comma, e 120 della Costituzione. La Regione Molise è in Piano di rientro dal disavanzo sanitario da marzo 2007 e attualmente è commissariata.