. Era stato salutato come provvedimento ‘Salva Molise’. Il famoso intervento finalizzato ad azzerare il deficit sanitario, sollecitato dal governatore Donato Toma e contenuto nell‘emendamento al dl Pnrr, primo firmatario il parlamentare di Forza Italia Claudio Lotito, che chiedeva di autorizzare la Regione Molise a ripianare in quote costanti, in 10 anni a decorrere dall’esercizio 2023, il disavanzo relativo all’esercizio 2021 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022.La proposta è tra quelle ritenute inammissibili da parte della commissione Bilancio del Senato, dove è in esame il provvedimento.