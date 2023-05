ROMA – «Con il presidente Francesco Rocca riparte la sanità nella Regione Lazio. Cominciare a superare il grave problema del sovraffollamento dei pronto soccorso, con le delibere approvate oggi, rappresenta un segnale importante per i cittadini e per tutto il personale del sistema sanitario».

Lo dichiara in una nota Daniele Sabatini, capogruppo di Fdl alla Regione Lazio con riferimento ai provvedimenti adottati oggi dalla Giunta regionale in campo sanitario

«Con il pacchetto di delibere approvate oggi nell’ambito del “Progetto sperimentale gestione sovraffollamento dei pronto soccorso” – aggiunge Sabatini – andremo a rendere disponibili nuovi posti letto, articolati per diverse tipologie assistenziali, così da alleggerire il peso che grava sui reparti di medicina e chirurgia e creare spazi per i pazienti in emergenza limitando contemporaneamente i tempi di attesa. Tutto ciò con un investimento di circa 22 milioni e 900mila euro e con la contrattualizzazione di oltre 350 posti letto con le strutture sanitarie accreditate».

«Ma non è tutto – prosegue – perché l’obiettivo è quello di interventi strutturali rapidi che vadano ad incidere concretamente per cambiare il volto della sanità regionale, dopo aver informatizzato la gestione dei posti letto per conoscere in tempo reale le disponibilità di ogni reparto e singola struttura ospedaliera. Positiva anche la costituzione di un’unità ispettiva che ha effettuato sopralluoghi presso i nosocomi, al fine di rendere disponibili posti letto ora inattivi e fluidificare i percorsi ospedalieri in continuità assistenziale. Il tutto in attesa dell’avvio della Centrale operativa previsto per lunedì, che avrà sotto controllo in maniera organica tutta la situazione dei posti letto nel Lazio».

«Questo- conclude Sabatini – è un primo importante passo in avanti per rendere sempre più efficiente la macchina sanitaria regionale, riducendo i tempi di attesa e migliorando la qualità delle prestazioni. Il gruppo di Fratelli d’Italia plaude al presidente Rocca e all’importante risultato raggiunto dalla giunta regionale convinti di aver intrapreso la strada giusta”.