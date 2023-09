“I dati presentati dall’Ospedale Bambino Gesù di Roma sui tentati suicidi tra i giovani sono scioccanti: 387 casi registrati solo dalla struttura ospedaliera nell’ultimo anno con età media di 15 anni e di cui il 90% sono ragazze”. Così la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia.

“La coda lunga della pandemia continua a farsi sentire: si parla spesso di ‘long covid’ a proposito degli effetti a lungo termine del virus sui pazienti che ne sono stati affetti ma non si considera abbastanza che in questa dicitura andrebbero inclusi i devastanti effetti, individuali e collettivi, in termini di disagio psicologico, emotivo e sociale, soprattutto tra bambini e adolescenti, fra le categorie che più hanno sofferto. – dichiara Mattia – Come Regione Lazio la nostra risposta deve essere immediata: dobbiamo discutere e approvare subito la proposta di legge sui ‘Patti Educativi di Comunità’, che ho depositato nella scorsa legislatura, per creare e fortificare un’alleanza educativa, civile e sociale tra scuola, Enti locali, istituzioni pubbliche e private e Terzo settore, anche attraverso lo strumento della Conferenza dei Servizi, e prevedendo uno specifico ‘Piano Regionale per l’Adolescenza’ da costruire assieme ai territori e rivolto a tutti i soggetti che si occupano di adolescenti – famiglie, scuola, servizi sociali, associazioni, volontariato e aziende sanitarie – per realizzare interventi concreti dedicati a ragazze e ragazzi di questa fascia di età, anche in un’ottica di prevenzione dei fenomeni di violenza di genere attraverso l’inserimento dell’educazione alla parità e all’affettività nell’attività didattica di scuole e università, come previsto da un’altra proposta di legge depositata in questi giorni in Consiglio regionale, soprattutto in virtù dei tremendi fatti di cronaca, quali gli stupri di Caivano e Palermo, che hanno visto come protagonisti proprio dei giovanissimi”, conclude Mattia.