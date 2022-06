“Viva il 2 giugno festa della Repubblica italiana.

Prepariamoci ad un futuro più giusto ed equo. Questo l’obiettivo che ci siamo posti in questi anni e che raggiungeremo anche grazie ai fondi del Pnrr dedicati alla sanità laziale.

Le gare per la nuova sanità regionale sono già partite e 2 miliardi di investimenti nella sanità pubblica sono già finanziati.

In questi anni abbiamo avviato la realizzazione di 5 nuovi ospedali pubblici ( Golfo, Latina, Tiburtina, Rieti, Acquapendente). Sono 673 milioni invece gli investimenti ottenuti con la missione 6 del Pnrr sulla sanità pubblica territoriale che produrranno 1000 nuovi posti pubblici negli ospedali di comunità.

Aumenteranno di oltre 1000 nuovi posti le Rsa pubbliche per gli anziani mentre sono 6000 le nuove assunzioni nel sistema sanitario pubblico negli ultimi due anni.

Infine puntiamo ad oltre 100 mila nuove prese in carico di over 65 nella assistenza domiciliare. La sanità del Lazio sempre più dalla parte del cittadino”.

Lo scrive su Facebook il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti