Il giorno 15 ottobre 2022, dalle ore 09:00, si terrà la diretta streaming del CORSO ECM FAD dal titolo “SANITA’ POST-COVID: Rischio Globale e Medicina della Persona nel III Millennio”, promosso ed organizzato da Artemisia Academy, organismo della Fondazione Artemisia, Ente non profit della Rete di centri clinici diagnostici Artemisia Lab. Il collegamento con i relatori sarà predisposto presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi – Via Plinio, 44 – 00193 Roma.

La pandemia da Sars-Cov-2 ha evidenziato i punti deboli e le inefficienze del nostro SSN con le relative conseguenze sui costi della spesa sanitaria e sull’economia del Paese; contestualmente l’esperienza vissuta ha indicato quale possa essere un nuovo percorso da intraprendere per ridistribuire in modo ottimale il carico assistenziale, evitare sprechi, ottimizzare le spese ed offrire soluzioni realmente adeguate ai bisogni dei cittadini: un impegno comune volto ad un ampio rinnovamento, per un Sistema Sanitario basato sulla Medicina Appropriata, capace di intervento tempestivo, di rapporto diretto con le Persone, di umanizzazione e personalizzazione delle cure, di indicazioni terapeutiche che rispondano a criteri di evidenza clinica e, contestualmente, di sostenibilità globale, così contribuendo concretamente al “BEN ESSERE” di ogni cittadino ed alla uguaglianza sociale anche in ambito sanitario.

Considerando la Salute come valore e non come costo – poiché, evidentemente, rappresenta un volano insostituibile per lo sviluppo economico e sociale – e considerando la complessità delle problematiche che ogni giorno i cittadini presentano in termini di Medicina Predittiva, Preventiva, Diagnostica delle acuzie, Cura delle cronicità, Assistenza alle categorie dei fragili e dei disabili, Cure palliative e del dolore cronico, l’Appropriatezza nella gestione dei pazienti deve essere basata su una sapiente gestione del Rischio Clinico Globale ed una efficace comunicazione Medico-Paziente.

Pertanto, attraverso questo Convegno nazionale, ARTEMISIA ACADEMY intende completare la conoscenza dei discenti riguardo ai temi della Prevenzione del Rischio Globale, della Medicina della Persona e Medicina di Genere, della Comunicazione Medico-Paziente e dell’uso consapevole della Telemedicina; inoltre l’evento vuole rappresentare un’occasione per offrire nozioni e chiarimenti in merito alla responsabilità professionale attinente alle prestazioni mediche ed infermieristiche, con approfondimenti sulla natura giuridica di tale responsabilità e sulle nuove soluzioni oggi disponibili per la tutela e la salvaguardia degli operatori del settore, così da semplificare ed efficientare i percorsi appropriati di approccio clinico preventivo e diagnostico-terapeutico per il singolo cittadino e per la collettività.

Il Convegno è patrocinato da IERFOP – Istituto Europeo Ricerca Formazione Orientamento professionale onlus, da SIF – Società Italiana di Farmacologia, e da SIDERO – Società Italiana Diffusione Endoscopia e Ridotta Invasività Operatoria onlus, ed è sostenuto, con contributo incondizionato, da GBSAPRI Società leader nel brokeraggio assicurativo e consulente strategico per il Risk Management.

Il Corso è accreditato per 10.8 crediti ECM GRATUITI ed è rivolto a TUTTE LE PROFESSIONI SANITARIE.

Per saperne di più e per iscriversi: https://artemisiafondazione.it/rischio-globale