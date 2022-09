Roma, prosegue dopo le prime serate trascorse con The King of Paparazzi Rino Barillari la kermesse Salotto sotto le stelle” in Largo Federico Fellini.

Una manifestazione dedicata al cinema, dove si ritrovano a parlare con la giornalista Chiara Rai, attori, attrici, fotografi, giornalisti, amanti del cinema e della Dolce Vita

L’evento, promosso e ideato dalla Onlus Largo Federico Fellini, è presentato e condotto dalla giornalista Chiara Rai e si tiene tutti i venerdì al Largo Federico Fellini, in cima a via Veneto.

Sono incontri finalizzati a rivitalizzare la vocazione storica di Roma: il cinema e valori che trasmette, il red carpet per attori e personaggi che hanno contributo e continuano a contribuire a far conoscere Roma e le sue ambientazioni nel mondo. Il viaggio nel cinema non può non proseguire con un omaggio al mondo della sanità e delle pari opportunità.

“Questi eventi – dichiara Pietro Lepore, Presidente della Onlus Largo Federico Fellini – ci consentono anche di presentatore la nostra associazione che vanta l’adesione di residenti, imprenditori e persone che condividono la passione del cinema. L’auspicio è anche quello di aprire un proficuo dibattito sulla possibilità di rendere la “piazza del Cinema” ovvero Largo Federico Fellini, un salotto romano dedicato a tutte le iniziative del grande schermo. Peraltro ci troviamo in cima alla strada romana della Dolce Vita famosa in tutta il mondo”.

I dibattiti della prossima rassegna di venerdì 23 settembre, toccheranno i temi d’interesse sociale come “Cinema in rosa: selfie & prevenzione” – giornata alla prevenzione nelle malattie che colpiscono le donne e l’inclusione sociale.

Interverranno il Prof. Francesco Vaia Direttore Generale dello Spallanzani di Roma, il Prof. Giuseppe Quintavalle Direttore Generale del Policlinico Tor Vergata di Roma e Marco Mattei Direttore Sanitario Policlinico Tor Vergata. Parteciperà al dibattito anche la dottoressa Eliana Tagliente Ufficiale OMRRI e delegata dell’Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Marito della Repubblica (Ancri) alle Pari Opportunità.

Ancora particolare attenzione avrà la sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori, specialmente del polmone e alle malattie femminili come l’endometriosi e il tumore al seno.

Tra le principali finalità di questa iniziativa, la volontà di caratterizzare la “piazza del cinema” come portatrice di un messaggio che guarda al futuro del cinema italiano pur mantenendo strette le prestigiose radici su cui si fonda.