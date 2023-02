Sanremo 2023, sono stati ieri 9 milioni 240 mila, pari al 57.6% di share, i telespettatori che hanno seguito in media ieri su Rai1 la terza serata del festival di Sanremo (dalle 21.25 all’1.59).

Ieri sera sono saliti sul palco tutti e 28 gli artisti in gara. La classifica generale, dopo le prime tre serate (nella terza sera hanno votato demoscopica e televoto) è la seguente: Marco Mengoni, Ultimo, Mr. Rain, Lazza, Tananai, Madame, Rosa Chemical, Colapesce Dimartino, Elodie, Giorgia, Coma_cose, Gianluca Grignani, Modà, Paola e Chiara, LDA, Ariete, Articolo 31, Mara Sattei, Leo Gassmann, Colla Zio, Levante, Cugini di Campagna, gIANMARIA, Olly, Anna Oxa, Will, Shari, Sethu. Sulle note di Brividi di Mahmood e Blanco, Paola Egonu entra in scena al festival di Sanremo. Amadeus festeggia il successo del profilo che ha aperto per lui Chiara Ferragni 48 ore fa, durante la prima serata del festival. Arrivano i Maneskin e l’Ariston si scatena. La band ha suonato un medley con alcuni dei loro successi: I wanna be your slave, Zitti e buoni (il brano con cui primeggiarono prima a Sanremo poi all’Eurovision Song Contest), The loneliest e l’ultimo singolo Gossip sulle cui note è salita sul palco anche la leggenda del rock Tom Morello. Prima di salutare, i Maneskin hanno ricevuto il Premio Città di Sanremo. Sul palco anche la leggenda del rock Tom Morello. Gianni Morandi duetta con Sangiovanni con “Fatti mandare dalla mamma” , hit senza tempo. Paola Egonu porta all’Ariston un monologo in cui racconta la sua esperienza. “Questa sera – spiega, emozionata – non sono qui a dare lezioni di vita, perché alla mia età sono più le cose che posso imparare di quelle che posso insegnare. Cerco di ricavare da ogni giorno un insegnamento e così è stato anche nelle settimane di avvicinamento al Festival. Spesso in passato sono stata definita ermetica, così nel tempo mi sono impegnata a raccontarmi di più, provando a ridurre al minimo lo spazio di interpretazione. Questo non ha evitato comunque che alcune frasi venissero strappate dal contesto, tagliate, incollate in senso casuale e fiondate sui giornali come titoli usati per far rumore”. Massimo Ranieri è tornato sul palco di Sanremo per presentare dal vivo, accompagnato da tre delle sue coriste, il nuovo singolo ‘Lasciami dove ti pare’, contenuto nell’ultimo album ‘Tutti i sogni ancora in volo’. Con Rocio Munoz Morales ha poi annunciato il nuovo varietà di Rai1 che condurranno insieme e che avrà lo stesso titolo dell’album e del libro autobiografico di Massimo Ranieri, ‘Tutti i sogni ancora in volo’, in onda da maggio il sabato su Rai1.

Il festival di Sanremo ha reso omaggio a Burt Bacharach, morto a 94 anni. Un momento dedicato alla Turchia ed alla Siria quello che Paolo Egonu ha offerto consegnando un pallone da volley ad Amadeus con scritto: “”Sii sempre grato”, spiegando “perché nella vita, anche nei momenti più difficili, bisogna essere grati per quello che si è e si è riusciti a raggiungere. E’ un momento delicato per Turchia e Siria, penso alle mie compagne di squadra che hanno parenti e amici lì. Bisogna essere sempre grati, perché non sai mai domani, potresti svegliarti o non svegliarti o non avere più nulla”.