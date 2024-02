Il 74º Festival di Sanremo si apre domani, martedì 6 febbraio, e Amadeus, il conduttore della manifestazione, ha tenuto una conferenza stampa di presentazione. Durante l’evento, si è discusso della possibile partecipazione degli agricoltori in protesta, ma Amadeus ha affermato di non essere stato contattato né di aver contattato nessuno. Tuttavia, ha elogiato la loro causa, definendola giusta e sacrosanta.

Fiorello ha scherzato sulla situazione, invitando gli agricoltori a partecipare al festival, sottolineando che un palcoscenico così prestigioso non si trova tutti i giorni. Amadeus ha risposto che se gli agricoltori parteciperanno, li farà salire sul palco.

In risposta alle richieste degli agricoltori, Danilo Calvani, leader del Comitato degli agricoltori traditi, ha dichiarato che un loro rappresentante salirà sul palco di Sanremo e che sono in contatto con l’organizzazione del Festival per stabilire i dettagli.

Amadeus ha anche respinto le voci di pressioni da parte della Rai per realizzare un festival “meloniano”. Ha dichiarato di non aver ricevuto indicazioni dall’azienda e di essere libero di condurre il festival come ha fatto negli ultimi quattro anni. Ha sottolineato che il suo festival non è schierato politicamente e che non ha mai cercato sensazionalismo a tavolino.

Il conduttore ha anticipato alcuni degli ospiti speciali del festival, tra cui la madre di Giovan Battista Cutolo, il giovane musicista ucciso a Napoli, e Stefano Massini con Paolo Jannacci, che eseguiranno una canzone dedicata alle morti sul lavoro. Amadeus ha anche annunciato che quest’anno non ci saranno presenze istituzionali né monologhi, ma testimonianze personali, inclusa quella di Giovanni Allevi.

Amadeus ha concluso annunciando che questo sarà il suo quinto e ultimo anno alla conduzione del festival, dichiarando di essere innamorato di Sanremo, ma che tutto deve avere una fine. Si augura di chiudere con una festa bellissima e rimarrà comunque innamorato di Sanremo a vita.