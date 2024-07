La performance di John Travolta al Festival di Sanremo ha portato alla Rai una multa di 206.580 euro per pubblicità occulta. La Commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha considerato “gravissimo” l’episodio in cui il logo di un noto marchio di scarpe, indossate da Travolta, è stato ripreso dalle telecamere durante la sua esibizione sul palco con Amadeus. Questa violazione delle norme sulla segnalazione dei messaggi pubblicitari ha portato alla sanzione, venti volte superiore al minimo edittale.

La polemica è scoppiata subito dopo l’esibizione, con denunce e critiche, specialmente dopo la pronuncia del Tar che ha confermato una precedente multa da 175.000 euro alla Rai per promozione occulta a Instagram durante il Festival di Sanremo 2023. Durante l’audizione davanti alla Commissione di Vigilanza, l’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, ha dichiarato che l’esibizione di Travolta ha violato gli accordi, portando la Rai ad avviare azioni legali contro le società coinvolte e a sospendere il pagamento del compenso per la performance dell’attore.

Inoltre, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha richiesto alla Rai una revisione del sistema di Televoto per gestire meglio i flussi di voti via SMS, al fine di prevenire futuri disservizi.

Il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, ha accolto con favore la sanzione, affermando che è una vittoria nella lotta contro la pubblicità occulta in televisione. Rienzi ha ricordato che già nel 2023 il Codacons aveva ottenuto una multa per la Rai per una pubblicità realizzata da Chiara Ferragni e Amadeus a Instagram durante il Festival di Sanremo. “Speriamo che la multa odierna faccia cessare le pubblicità illegali a danno dei cittadini”, ha concluso Rienzi.