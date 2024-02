La seconda serata del Festival di Sanremo 2024 è iniziata con grande fervore, promettendo spettacolo e emozioni. Tra i protagonisti della serata, il rinomato compositore Giovanni Allevi torna ad esibirsi al pianoforte, mentre un ospite d’eccezione come John Travolta aggiunge ulteriore prestigio all’Ariston.

Il palco si accende con una serie di accoppiamenti emozionanti tra i cantanti in gara. Fred De Palma viene presentato da Ghali, mentre Renga e Nek sono accompagnati da La Sad, che stupisce con un look sorprendente, indossando uno smoking e con le creste colorate. La sorpresa raggiunge il culmine quando il trio si gira, rivelando il volto di Amadeus in una versione punk sul retro della giacca. Il trio, alla ricerca di punti Fantasanremo, si lascia andare anche a un veloce twerking. Questa è la serata in cui gli artisti in gara hanno l’opportunità di presentare altri artisti, un’occasione per scambiarsi sostegno e ammirazione sul palco.

La presenza di Giorgia, in qualità di co-conduttrice accanto ad Amadeus, non passa inosservata. La cantante romana incanta il pubblico con la sua esibizione di “E poi”, ricevendo una standing ovation. Vestita in frac con lunghissime code e short, Giorgia dimostra ancora una volta il suo carisma e il suo talento, prendendo letteralmente possesso dell’Ariston con la sua voce potente e coinvolgente. Il brano, che la portò alla ribalta 30 anni fa, viene festeggiato con l’entrata di Amadeus sul palco, portando una torta con una candelina in cima.