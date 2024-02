Il direttore generale della Rai, Giampaolo Rossi, ha condiviso alcune riflessioni sulla prossima edizione del Festival di Sanremo, sottolineando che l’evento rappresenta un racconto della società e che la presenza della politica è inevitabile. Rossi ha dichiarato che non c’è alcun problema di orientamento politico, ma piuttosto ha enfatizzato l’importanza di non snaturare la polemica e la trasgressività, evitando la volgarità.

L’intervista ha richiamato le polemiche dello scorso anno, in particolare riguardo all’esibizione di Fedez e al bacio sul palco. Tuttavia, Rossi ha sottolineato che il Festival ha sempre accompagnato l’evoluzione della società e ha riconosciuto al direttore artistico, Amadeus, il merito di portare la narrazione del Festival a livelli elevati.

Quando interrogato sulla possibile interruzione del mandato di Amadeus come direttore artistico dopo la quinta edizione consecutiva, Rossi ha affermato che la priorità attuale è concentrarsi sulla prossima edizione e che le discussioni su questo tema avverranno successivamente.

Infine, la Rai si prepara a superare il record di raccolta pubblicitaria dell’anno scorso, evidenziando l’importanza economica e culturale del Festival per il paese. Nel frattempo, Amadeus, immerso nei preparativi, ha accolto con entusiasmo l’arrivo della folla a Sanremo, rivelando che non ha tempo di emozionarsi in vista dell’evento. La richiesta degli agricoltori di essere ospitati a Sanremo per esporre le loro ragioni è stata aggiunta alla vivacità della città in attesa del festival.