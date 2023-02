Dopo le polemiche sorte per il comportamento di Blaco che ieri sera sul palco dell’Ariston ha preso a calci e distrutto i fiori ed i vasi della scenografia, giustificandosi con il fatto che non sentiva la sua voce in cuffia, verso le 4,30 del mattino, Blanco posta sui social un messaggio di scuse, scrivendo: “Ti ho messo in lacrime come la mia mamma, Ariston. Mi hai visto fragile come un bimbo. E qui, proprio qui, dove mi hai insegnato a correre, sono caduto. Mi son rotto la faccia e piango, Ariston. Ma poi rido, rido, rido, rido e grido, perché non sono perfetto come mi volevi! Ma finalmente sono me stesso. Ti voglio bene Ariston, con tutta la mia follia”. Firmato: Blanco.