di WANDA CHERUBINI-

VITERBO- La Macchina di Santa Rosa “Gloria” ha preso forma in piazza San Sisto. Alle ore 13 la macchina ideata da Raffaele Ascenzi è stata assemblata, manca solo la statua della Santa che sarà posizionata in cima alla Macchina alle ore 17,30 dopo la Solenne benedizione impartita dal vicario del Vescovo, don Luigi Fabbri. In tempi celeri, quindi, gli uomini della ditta Fiorillo hanno assemblato “Gloria” al suo ultimo trasporto. Tutti i viterbesi e non solo potranno salutarla la sera del 3 settembre quando, nel suo bianco candore, passerà per le vie abbuiate della città per rendere omaggio alla Santa Patrona. Stamani, oltre al costruttore Vincenzo Fiorillo, al direttore dei lavori, Damiano Amatore vi era anche l’architetto Raffaele Ascenzi, che si è detto emozionato per l’ultimo trasporto della sua Macchina.