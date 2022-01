Si terrà oggi, alle ore 10,30, in Campidoglio la camera ardente per David Sassoli, il presidente del Parlamento Ue morto due giorni fa. I funerali di Stato si terranno invece domani, venerdì, a Santa Maria degli Angeli, alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella e dei vertici Ue: la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il numero uno del Consiglio Ue Charles Michel.

Per la successione, pare sia in pole la candidata del Ppe Roberta Metsola. Bandiere a mezz’asta nei palazzi Ue. In una nota Ned Price, portavoce del dipartimento di Stato americano, ha espresso vicinanza alla famiglia e ai cari di Sassoli: “Mandiamo le nostre più profonde condoglianze al popolo dell’Unione europea per la morte del presidente del parlamento europeo David Sassoli” che “sarà ricordato come un forte sostenitore della partnership Usa-Ue, una voce per la democrazia e i diritti umani a livello globale e un fautore di un’Unione europea che serve i suoi cittadini e rende più forte le loro diversità”.