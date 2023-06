Un’inchiesta della procura di Forlì ha portato all’arresto di diverse persone coinvolte in un caso di corruzione. Tra gli arrestati figura Marcello Minenna, ex direttore dell’Agenzia delle Dogane, ex assessore M5s del Comune di Roma e attuale assessore all’ambiente della Regione Calabria. Minenna si trova attualmente ai domiciliari. Gianluca Pini, ex parlamentare della Lega, non più in carica dal 2018, è un altro dei soggetti arrestati su disposizione della Dda di Bologna. Sono stati emessi complessivamente 34 provvedimenti cautelari, che coinvolgono anche funzionari della prefettura di Ravenna e dell’Azienda Unità Sanitaria Locale (Ausl) Romagna.

Le accuse mosse a Pini riguardano l’ottenimento di un appalto milionario dall’Ausl Romagna per la fornitura di mascherine, nonostante l’azienda non avesse le necessarie competenze e approfittando così della pandemia del 2020. Si tratta di una truffa del valore di oltre tre milioni e mezzo di euro, relativa alla fornitura di milioni di mascherine prive dei requisiti e delle necessarie certificazioni, in un momento in cui erano praticamente introvabili nelle strutture sanitarie. La procura di Forlì contesta a Pini il reato di truffa per la fornitura delle mascherine importate dalla Cina.

Secondo le indagini, l’accordo per la fornitura delle mascherine fu stipulato il 16 marzo 2020 tra la Codice srl, rappresentata da Gianluca Pini, e l’Ausl Romagna. Le mascherine erano importate da un’azienda cinese. La procura sostiene che l’Agenzia delle Dogane abbia avuto un ruolo fondamentale nella connivenza nell’importazione delle mascherine. Si ipotizza un accordo fraudolento tra Gianluca Pini e Marcello Minenna, secondo il quale Pini avrebbe promesso a Minenna un’accettazione nella Lega in cambio della sua nomina a direttore generale dell’Agenzia delle Dogane, che avvenne effettivamente dopo il cambio di governo. I pubblici ministeri affermano che Minenna abbia accettato queste promesse in cambio dell’adempimento delle richieste di Pini, tra cui l’importazione delle merci, inclusi le mascherine al centro dell’inchiesta.

Nel caso di Pini sono coinvolti anche un poliziotto, un carabiniere e un dipendente della Prefettura di Ravenna. Questi soggetti minori sono stati utilizzati dall’imprenditore ed ex parlamentare leghista per svolgere compiti specifici. Ad esempio, il poliziotto, grazie all’aiuto di Pini, è stato trasferito in un altro ufficio e in cambio forniva accessi abusivi al sistema informativo su richiesta di Pini. Un tenente dei carabinieri, sempre grazie all’aiuto di Pini, svolgeva accessi al sistema su richiesta.