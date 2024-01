“Un altro morto sul lavoro nel Lazio, schiacciato da una gru a Maccarese, forse il primo dell’anno nella nostra regione. Un episodio drammatico che dovrebbe fare riflettere sul fatto che la Giunta Rocca non ha stanziato alcuna risorsa nel bilancio regionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Per la precisione la legge regionale su salute e sicurezza sul lavoro, approvata nel 2022 con una dotazione di 1 milione di euro, è stata dimezzata dal primo bilancio Rocca per il 2023 e azzerata dall’ultimo approvato per il 2024. È ora di invertire la rotta, non vogliamo più contare altre vittime di lavoro”. Così la consigliera regionale PD del Lazio Eleonora Mattia.