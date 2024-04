Il Partito Democratico è di nuovo nel vortice delle discussioni riguardo alla possibile candidatura di Ilaria Salis alle prossime elezioni europee. L’incontro tra la segretaria Elly Schlein e il padre di Salis ha riacceso le polemiche. Secondo alcune fonti interne al partito, l’incontro è avvenuto per discutere della difficile situazione in cui si trova Salis. Tuttavia, ci sono indiscrezioni che suggeriscono una trattativa in corso per includere Salis nelle liste del PD per il Parlamento europeo, ipotesi smentita dalla stessa Schlein.

Nonostante la netta posizione della segretaria, i dubbi persistono sia dentro che fuori dal partito. Schlein ha ribadito la sua opposizione a inserire Salis nel dibattito sulle nomine, forse per rassicurare pubblicamente il padre della candidata. Tuttavia, la smentita di Schlein non sembra placare le voci riguardo alla possibile candidatura di Salis, con alcuni esponenti del PD che lavorano su come gestire tale eventualità per garantire un risultato positivo.

Ci sono speculazioni su un possibile inserimento di Salis nelle liste delle Isole o dell’Italia centrale, ma Schlein risponde con fermezza, affermando che il suo interesse è aiutare Salis a uscire dalla sua situazione attuale. Alcuni individuano la possibile candidatura di Salis come un tentativo di proteggerla dalla detenzione in Ungheria, ma non tutti concordano su questa interpretazione.

Intanto, si ricorda il precedente di personaggi illustri come Toni Negri ed Enzo Tortora, candidati per tentare di evitare la detenzione. Tuttavia, bisognerà aspettare per vedere come si evolverà la situazione. Nel PD, l’ipotesi di candidatura di Salis non è l’unica fonte di tensione, con molti che aspettano che la segretaria Schlein sveli le sue decisioni sulle liste e con nomi importanti come Stefano Bonaccini che tengono tutti sulle spine.

Intanto, nell’ambito del centrosinistra, la competizione per le elezioni europee si fa sempre più intensa, con l’annuncio ufficiale della candidatura di Ignazio Marino da parte di Avs.