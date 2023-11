Il Cancelliere tedesco Olaf Scholz ha espresso la necessità di ridurre la migrazione irregolare durante il suo intervento a Malaga, in occasione del congresso dei Socialisti dell’Unione Europea. Ha sottolineato l’importanza di una stretta collaborazione con i Paesi al di fuori dell’Unione Europea, citando l’esempio della Turchia e suggerendo la possibilità di ulteriori partenariati.

Scholz ha chiarito che la Germania sostiene una posizione chiara: da un lato, occorre limitare i flussi migratori irregolari, mentre, dall’altro, è essenziale favorire una migrazione regolare di talenti e manodopera per stimolare la crescita economica e mantenere la stabilità dei sistemi di sicurezza sociale.

Rispondendo a una domanda riguardante il patto tra Italia e Albania per i Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) nel Paese balcanico, il Cancelliere ha ribadito che tale accordo rientra nelle competenze dei governi italiano e albanese. Ha inoltre suggerito che, dal punto di vista tedesco, l’Albania è destinata a diventare presto un membro dell’Unione Europea, trasformando la questione in una collaborazione per affrontare le sfide comuni all’interno della “famiglia europea”.

Scholz ha evidenziato l’importanza di seguire attentamente il modello proposto dall’Italia e dall’Albania per i CPR, enfatizzando la necessità di istituire un meccanismo di solidarietà all’interno dell’Unione Europea. Ha sottolineato che l’obiettivo principale in Europa è correggere le lacune esistenti, istituendo una solida struttura di solidarietà, anziché affrontare le sfide in modo isolato.

Infine, il Cancelliere ha accolto positivamente la riforma del Sistema Europeo Comune di Asilo proposta dal Parlamento Europeo, indicando che la sua approvazione prevista entro la fine della legislatura rappresenta un passo avanti nella correzione delle problematiche attuali legate all’immigrazione nell’Unione Europea.