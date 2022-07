VITERBO – Si arricchisce di un nuovo corso di studio l’Offerta Formativa dell’Università degli Studi della Tuscia, che per l’anno accademico 2022-2023 propone in totale 23 lauree triennali e 24 lauree magistrali (di cui 2 a ciclo unico). Si tratta del corso in Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana, una laurea magistrale appartenente alla classe LM-61 (CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN SCIENZE DELLA NUTRIZIONE UMANA) nata dalla collaborazione tra il Dipartimento di Science Ecologiche e Biologiche (DEB) e il Dipartimento per la Innovazione nei sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF).

Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana prepara alla professione del biologo nutrizionista, in grado di determinare percorsi dietetici-nutrizionali, oltre che di educatore alimentare, supervisore dei controlli di qualità e sicurezza alimentare, collaboratore in programmi internazionali per la disponibilità alimentare in aree depresse e ricercatore nell’ambito clinico-nutrizionale ed alimentare. Il presente corso offre una formazione unica, sia a livello locale che nel panorama universitario italiano, con un’alta specializzazione in ambiti specifici come: benessere, prevenzione, agroalimentare, alimenti funzionali e nutraceutici.

L’organizzazione della didattica permetterà agli studenti di formarsi come professionisti con le competenze del biologo nutrizionista, anche grazie alle convenzioni stipulate con laboratori e enti di ricerca, italiani e stranieri, nell’ambito dello svolgimento dei tirocini curriculari e della tesi a carattere sperimentale, che garantiranno l’acquisizione delle conoscenze teorico-pratiche di base necessarie per poter svolgere la professione già all’uscita dal corso di laurea.

Il corso è ad accesso libero e verrà attivato presso il Blocco B del campus Riello dell’Università degli Studi della Tuscia con inizio delle lezioni ad ottobre 2022. Inoltre, verrà svolto in modalità mista italiano-inglese per aumentare l’internazionalizzazione degli studenti uscenti e permettere l’accesso a studenti stranieri, favorendone l’inclusione. L’iscrizione sarà possibile a partire da lunedì 1° agosto e sono già state pubblicate le date dei colloqui di ammissione, con una prima data prevista per il 19 settembre.