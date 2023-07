Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, si dice pronto ad aprire un tavolo con le parti sociali per evitare o limitare gli scioperi previsti questa settimana nelle ferrovie e negli aeroporti. Giovedì 13 luglio il personale di Trenitalia e Italo incrocerà le braccia per 24 ore, mentre sabato 15 luglio si fermerà per otto ore il personale di terra degli aeroporti. Salvini auspica un accordo ragionevole tra le parti e minaccia interventi nel rispetto delle normative vigenti se non prevalga il buon senso. I sindacati di categoria, però, ribadiscono il loro sostegno alla protesta e precisano che non sono stati convocati dal Mit per discutere dei contratti, ma solo per fare il punto sul Pnrr e sugli investimenti infrastrutturali.