Il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha preso la decisione di precettare il personale dei treni e dimezzare la durata dello sciopero previsto per il giorno successivo. L’incontro tra i rappresentanti di Trenitalia, Italo e i sindacati di categoria al Ministero dei Trasporti si è concluso senza risultati significativi, confermando così lo sciopero.

Il Ministero dei Trasporti ha inviato ai sindacati un provvedimento per ridurre la durata dello sciopero, sottolineando che il ministro ha preso questa decisione “alla luce dell’assicurazione dell’immediata ripresa delle trattative sindacali su tutti i punti oggetto dell’agitazione”. Il provvedimento firmato da Salvini stabilisce che lo sciopero terminerà alle 15 anziché alle 2 di venerdì.

Salvini ha spiegato che lasciare a piedi un milione di italiani, specialmente in una giornata calda di luglio con temperature di 35 gradi, era impensabile. Ha affermato che si adopererà affinché le aziende incontrino i sindacati per trovare una soluzione soddisfacente per i lavoratori delle ferrovie senza penalizzare centinaia di migliaia di cittadini che non ne hanno colpa.

La decisione di Salvini è stata duramente criticata dalla Filt Cgil, che l’ha definita vergognosa, errata e illegittima. Le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal avevano proclamato uno sciopero di 24 ore nelle ferrovie.

Prima della precettazione, Trenitalia aveva comunicato che i servizi essenziali previsti in caso di sciopero sarebbero stati garantiti dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Italo aveva invece assicurato un certo numero di treni.

Inoltre, le trattative con le aziende non hanno portato ad alcun progresso, confermando lo sciopero del personale di terra negli aeroporti per sabato, con una durata di otto ore, dalle 10 alle 18. Allo sciopero aeroportuale di sabato si aggiungeranno anche le agitazioni dei piloti di Malta Air, che opera i voli di Ryanair, dalle 12 alle 16, e dei piloti e assistenti di volo di Vueling, dalle 10 alle 18.

Oggi si sono insediati i nuovi componenti della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, nominati il mese scorso dal presidente della Repubblica. La Commissione resterà in carica per i prossimi sei anni, con Paola Bellocchi come nuova presidente.