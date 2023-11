Il prossimo venerdì 17 novembre, l’Italia sarà teatro di uno scontro tra il governo e i sindacati, con il trasporto pubblico coinvolto in uno sciopero che, nonostante le tensioni, vedrà l’esclusione del settore aereo. La protesta, autorizzata dalle 9 alle 13, è stata confermata nonostante i tentativi del vicepremier e ministro Matteo Salvini di ridurne la durata da 8 a 4 ore.

Il conflitto ha raggiunto l’apice con l’emissione di una lettera di precettazione da parte di Salvini, il quale ha cercato di limitare gli effetti dello sciopero. Tuttavia, i sindacati, in particolare Cgil e Uil, hanno mantenuto la loro posizione, considerando la precettazione un “atto politico gravissimo”. Maurizio Landini della Cgil ha sottolineato il ‘silenzio assordante’ della premier Giorgia Meloni, accusandola di poter intervenire per fermare l’iniziativa.

La situazione ha portato a un dibattito accanito tra governo e sindacati, con quest’ultimi che definiscono la precettazione “un attacco al diritto di sciopero”. Nonostante gli sforzi di Salvini per ridurre la durata dello sciopero, i sindacati mantengono la loro astensione per 8 ore a livello nazionale in settori chiave come pubblico impiego, sanità, scuola, università e ricerca, posta; mentre per i Vigili del fuoco è prevista un’astensione di 4 ore. Il trasporto aereo rimane escluso dalla protesta.

Il botta e risposta tra governo e sindacati si è intensificato, con il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, difensore della manovra governativa, ma il caso ha assunto una dimensione politica, richiedendo persino un’audizione in Parlamento.

Il Partito Democratico ha chiesto un’audizione sulla questione, mentre il presidente della Commissione di garanzia sugli scioperi, Paola Bellocchi, sarà ascoltata in commissioni riunite Trasporti e Lavoro di Montecitorio. Il Movimento 5 Stelle ha accusato il governo di evitare di affrontare le ragioni dello sciopero e di non fornire risposte adeguate.

In attesa dello sciopero, Cgil e Uil si preparano a scendere in piazza a Roma, con uno slogan chiaro: “Per alzare i salari, per estendere i diritti e per contrastare una legge di bilancio che non ferma il drammatico impoverimento di lavoratori e pensionati e non offre futuro ai giovani”.