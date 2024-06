Oggi, domenica 16 giugno e nelle prime ore di lunedì 17 giugno, il personale mobile delle società Trenitalia e Trenitalia Tper sciopererà a livello nazionale. Lo sciopero, indetto dal sindacato autonomo Assemblea nazionale pdm/pdb (personale di macchina e personale di bordo), inizierà alle ore 3 di domenica e terminerà alle ore 2 di lunedì.

Trenitalia avverte che lo sciopero potrebbe causare cancellazioni totali o parziali di Frecce, Intercity e treni regionali sia di Trenitalia che di Trenitalia Tper. Gli effetti dello sciopero, in termini di cancellazioni e ritardi, potrebbero iniziare prima e protrarsi oltre l’orario di fine dello sciopero. La società invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione e, se possibile, a riprogrammare il viaggio.

Anche il personale dei treni regionali di Trenord a Milano e in Lombardia si fermerà nelle stesse ore, seguendo lo sciopero proclamato da Uiltrasporti e Orsa ferrovie. Inoltre, il personale di bordo del trasporto ferroviario regionale della Campania incrocerà le braccia per 23 ore. Lo sciopero in Campania è stato indetto dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast e Orsa per rivendicare migliori condizioni lavorative per il personale equipaggi Trenitalia Dbr Campania.

Si raccomanda ai viaggiatori di verificare la situazione del proprio treno prima di partire e di considerare la possibilità di modificare i propri piani di viaggio per evitare disagi.