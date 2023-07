Nella giornata di sciopero dei servizi di handling e check-in indetta dai sindacati, non si sono registrate lunghe code negli aeroporti italiani. Tuttavia, il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha dichiarato di essere “pronto ad intervenire” a riguardo. Il Codacons ha annunciato di presentare un’esposta alle Procure ed alla Corte dei Conti, sostenendo che lo sciopero potrebbe causare interruzioni del servizio pubblico e danni per centinaia di milioni di euro.

Lo sciopero, iniziato alle 10 e conclusosi alle 18, ha portato alla cancellazione di 516 voli in diversi aeroporti, in linea con le previsioni che indicavano circa 1.000 voli a rischio. La maggior parte dei passeggeri è stata informata in anticipo e non si è recata negli aeroporti, ad eccezione di alcuni casi e dei voli protetti per la continuità territoriale.

Lo sciopero ha coinvolto anche i piloti di Malta Air, che opera i voli di Ryanair, e i piloti e assistenti di volo di Vueling. All’aeroporto di Roma-Fiumicino, circa 200 voli tra arrivi e partenze nazionali e internazionali sono stati cancellati preventivamente dalle compagnie aeree. I passeggeri sono stati informati per evitare inconvenienti.

Negli aeroporti di Milano Linate e Malpensa sono stati cancellati circa 150 voli su un totale di 800 programmati, senza particolari disagi. All’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino sono state cancellati 34 voli a causa dello sciopero del personale di terra, mentre a Venezia sono stati cancellati 101 voli su 227 programmati.

Gli aeroporti del Veneto, compreso Venezia, Verona e Treviso, hanno subito cancellazioni significative. A Napoli, il 40% dei voli (118 su 284) è stato cancellato a causa dello sciopero nel settore aereo. Tuttavia, non si sono verificate situazioni di particolare criticità e la situazione è rimasta tranquilla senza lunghe code.

All’aeroporto di Caselle, a Torino, sono stati cancellati 30 voli, ma la maggior parte dei passeggeri è stata informata in anticipo e non si è presentata all’aeroporto. Unica eccezione è stata una coppia di albanesi che doveva prendere un volo per Tirana e non era a conoscenza delle cancellazioni.

Complessivamente, nonostante le numerose cancellazioni, la situazione negli aeroporti italiani durante lo sciopero è stata relativamente tranquilla, con un’ampia preavviso ai passeggeri da parte delle compagnie aeree per evitare inconvenienti.