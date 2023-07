Un presidio è stato organizzato dall’associazione Penelope oggi, alle ore 21, in piazza Dallapiccola a Firenze, per rompere il muro di indifferenza e omertà che circonda la scomparsa di Kata, la bambina sparita il 10 giugno scorso dall’ex hotel Astor, dove viveva con la madre e il fratello. Nel frattempo, la madre di Kata, Katherine Alvarez, lancia un appello affinché chiunque abbia preso sua figlia, anche per errore, la liberi o faccia sapere se è ancora viva. La donna ha invitato le istituzioni e i cittadini di Firenze a partecipare al presidio di oggi, non solo per lei e suo marito, ma soprattutto per sua figlia.

Le indagini dei carabinieri, coordinate dal procuratore aggiunto Luca Tescaroli e dai pubblici ministeri Christine von Borries e Giuseppe Ledda, stanno procedendo incessantemente. Tescaroli ha recentemente lanciato un appello di responsabilità, chiedendo ai familiari il massimo riserbo e l’impegno della comunità, invitando coloro che sanno qualcosa a riferirlo esclusivamente al suo ufficio nell’interesse prioritario della bambina scomparsa. Secondo Tescaroli, il possibile rapimento potrebbe trovare spiegazione nei conflitti che sono sfociati in delitti e denunce reciproche all’interno dell’occupazione abusiva dell’hotel Astor. Non sono state trovate tracce della bambina nei luoghi esaminati, come fosse biologiche, intercapedini e controsoffittature. Riguardo al DNA prelevato dagli occupanti dell’ex hotel, il pm ha spiegato che si tratta di un’attività investigativa funzionale agli sviluppi dell’indagine.