Il mistero continua a circondare la scomparsa di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, entrambi 22enni, di cui non si hanno notizie da sabato sera dopo una cena in un centro commerciale di Marghera. I due ex fidanzati sono stati visti per l’ultima volta mentre transitavano in auto tra la provincia di Pordenone e quella di Treviso, secondo quanto registrato dalle telecamere di sicurezza quella stessa notte.

La macchina è ancora introvabile, alimentando l’ansia delle famiglie e degli investigatori. Nel frattempo, i Carabinieri stanno conducendo approfonditi accertamenti su alcune macchie di sangue, una decina, individuate nella zona industriale di Fossò (Venezia), distante 6 chilometri dall’abitazione di Giulia a Vigonovo. Questo solleva ulteriori domande sullo svolgimento degli eventi.

La situazione si complica ulteriormente a causa della discrepanza temporale tra l’ultima segnalazione del cellulare di Turetta, avvenuta intorno alle 23 nella zona di Vigonovo, e la presunta lite tra i due udita da un testimone nel parcheggio davanti alla casa di Giulia, alle 23.15. Tuttavia, questa finestra temporale potrebbe essere stata superata dagli accertamenti successivi delle celle telefoniche condotti dagli investigatori.

Le famiglie e la comunità locale rimangono in apprensione, mentre le indagini proseguono per gettare luce su questa misteriosa scomparsa che continua a destare preoccupazione nell’opinione pubblica.