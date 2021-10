ROMA -Tensioni con la polizia oggi durante la manifestazione dei No Green pass in piazza del Popolo a Roma. I manifestanti si sono riversati nelle vie del centro e le forze dell’ordine per disperderli hanno usato idranti e lacrimogeni. Quattro le persone arrestate per ora. Ci sono però anche altre persone che sono esaminate dalla Digos. Si conta un ferito tra gli agenti di polizia. Assaltata la sede della Cgil, che su twitter scrive: “La nostra sede nazionale, la sede delle lavoratrici e dei lavoratori, è stata attaccata da Forza Nuova e dal movimento no vax, resisteremo ora e ancora. A tutti ricordiamo che organizzazioni che si richiamano al fascismo vanno sciolte”. Cortei e presidi anche a Milano con il traffico in tilt. Condanna bipartisan delle violenze. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha condannato le violenze che sono avvenute oggi in varie città italiane. “Il diritto a manifestare le proprie idee – ha detto – non può mai degenerare in atti di aggressione e intimidazione. Il Governo prosegue nel suo impegno per portare a termine la campagna di vaccinazione contro il COVID-19 e ringrazia i milioni di italiani che hanno già aderito con convinzione e senso civico”.