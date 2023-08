L’ultimo Consiglio dei ministri prima della pausa estiva si è concluso con polemiche e tensioni riguardo all’ipotesi di una norma di deroga al tetto degli stipendi dei manager. La deroga sarebbe applicata al Consiglio di Amministrazione della Società Stretto di Messina Spa, incaricata della costruzione del Ponte sullo Stretto.

L’AD della Società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, ha chiarito che questa deroga riguarda l’assunzione di ingegneri ed esperti altamente qualificati dalla Società e non si applica al Presidente, all’AD o al Consiglio di Amministrazione in generale. La Società prevede di assumere 100 risorse da Anas e Rfi, aziende per cui il tetto agli stipendi non è previsto.

L’idea di questa deroga ha scatenato una serie di critiche e opposizioni da parte di vari partiti politici. Le opposizioni hanno definito questa mossa come una “vergogna” e uno “scandalo”, accusando il governo di allargare le disuguaglianze e di favorire i noti beneficiari. Molti partiti, tra cui +Europa, Avs, Pd, M5s e Azione, hanno annunciato la loro opposizione a questa deroga.

La leader di Azione, Giorgia Meloni, ha esortato i suoi alleati a evitare polemiche e divisioni in vista della prossima campagna elettorale. Ha sottolineato l’importanza di concentrarsi sugli obiettivi principali del governo a settembre, tra cui il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e la manovra economica.

Nel frattempo, la premier italiana dovrà affrontare una fitta agenda internazionale, con visite in Grecia, partecipazione al G20 in India e all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Mentre il governo cerca di mantenere il focus su questioni cruciali come il Pnrr, le riforme istituzionali e la stabilità economica, le polemiche sulla deroga al tetto degli stipendi rischiano di aggiungere ulteriori complicazioni al quadro politico italiano.