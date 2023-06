Un grave incidente ferroviario è avvenuto presso la stazione di Bahanaga, nel distretto di Balasore, in India, con un bilancio di 288 morti confermati e centinaia di feriti. La Protezione Civile e altre agenzie di soccorso sono impegnate nel salvataggio delle persone intrappolate nei vagoni dei tre treni coinvolti nello scontro. Le autorità stanno lavorando per trasformare un capannone nell’area industriale in una morgue temporanea per identificare i corpi delle vittime. Secondo le prime ricostruzioni, una decina di carrozze dello Shalimar-Chennai Coromandel Express sono deragliate, e un altro treno proveniente da Yeswanthpur si è scontrato con i vagoni deragliati. La dinamica esatta dell’incidente non è ancora chiara. Numerosi medici e ambulanze sono stati inviati sul posto per assistere i feriti. Le autorità hanno annunciato un risarcimento per le vittime e il primo ministro indiano, Narendra Modi, si è dichiarato addolorato per l’incidente e ha assicurato il sostegno alle persone colpite. Le Ferrovie indiane hanno migliorato la sicurezza negli ultimi anni, ma questo incidente rappresenta una tragedia significativa.