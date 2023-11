Recentemente, a Bolzano, durante un esame di teoria per la patente di guida, un candidato è stato sorpreso mentre tentava di imbrogliare utilizzando un microauricolare. La frode è stata scoperta da agenti in borghese della Polizia presenti in aula. Nel tentativo di sottrarsi alle conseguenze, il candidato ha ingerito l’auricolare.

Dopo essere stato scoperto, il candidato è stato portato al Pronto Soccorso, dove una radiografia ha confermato la presenza dell’auricolare ingerito. A seguito di questa scoperta, è stata presentata una denuncia nei confronti del candidato per i reati di presentazione di esami opera di altri, in base a una legge del 1925, e per falsità ideologica per induzione. Per tali reati, il candidato rischia una pena che va dai 6 mesi a 2 anni di reclusione.