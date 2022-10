Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata alle ore 00:44 davanti alla costa di Catanzaro, in Calabria. Il sisma ha avuto ipocentro a 36 km di profondità ed epicentro in mare in prossimità di Catanzaro Lido.

La scossa è stata avvertita dalla popolazione, ma non ci sono state segnalazioni di danni a persone o cose. Molte le persone che si sono riversate in strada nel timore che il sisma potesse ripetersi. Il sindaco Nicola Fiorita ha disposto per oggi la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado.