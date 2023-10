VITERBO – “Approvata la riforma degli istituti tecnici e professionali. Nasce la nuova filiera formativa tecnologico-professionale con la creazione di un’unica offerta di istruzione, 4 anni di istituto tecnico più 2 di Its Academy”.

A renderlo noto è la segretaria generale della Uil scuola di Viterbo, Silvia Somigli.

”Nel Ddl Del governo – ha proseguito Somigli – anche la stretta sul voto in condotta, con il 6 in pagella si viene rimandati a settembre, dal 5 in giù scatta la bocciatura“.

Arriva dunque un nuovo modello 4+2 per la formazione tecnico-professionale con la realizzazione di una apposita filiera collegata agli Its Academy, i percorsi post diploma. Si tratta della novità principale del nuovo Ddl scuola approvato dal Consiglio dei ministri.

“Un’unica offerta formativa per gli studenti – spiega Somigli – che potranno, in via sperimentale dal prossimo anno scolastico, concludere il percorso di studi dell’istituto tecnico in 4 anni per poi proseguire con un altro biennio negli Its Academy. Inoltre, torna il voto in condotta alle medie, che, come nei licei, farà media e in caso di insufficienza porterà alla bocciatura”.

Nello specifico, il Ddl prevede a partire dal prossimo anno scolastico, l’istituzione di una filiera formativa tecnologico-professionale, costituita dai percorsi sperimentali del secondo ciclo di istruzione, dai percorsi formativi degli Its Academy, da quelli di istruzione e formazione professionale e da quelli di istruzione e formazione tecnica superiore.

“In questo modo – prosegue Somigli – si prevede la creazione di un’unica offerta di istruzione e formazione con diverse novità, a partire dalla possibilità di concludere il percorso di studi tecnico-professionali in quattro anni. Gli studenti in possesso di un diploma professionale conseguito a seguito di un percorso di durata almeno quadriennale potranno iscriversi direttamente ai percorsi Its Academy, a seguito di validazione Invalsi, secondo la formula 4+2. Gli stessi studenti, inoltre, potranno sostenere l’esame di maturità senza dover prima superare l’esame preliminare”.

Ci sarà inoltre un ampliamento delle ore di laboratorio e delle discipline professionalizzanti, ma non a discapito del conseguimento delle competenze dal pinto di vista del profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi.

“Il decreto – conclude Silvia Somigli – prevede poi la realizzazione di campus a cui potranno aderire anche i licei, le università, gli istituti Afam, e anche altri soggetti pubblici o privati. All’interno sono assicurati passaggi orizzontali e verticali tra i percorsi”.