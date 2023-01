“Al fianco delle studentesse e degli studenti del Lazio, che questa mattina si sono riuniti per chiedere coraggio e concretezza sul congedo mestruale in ogni istituto per chi soffre di patologie legate al ciclo. Si tratta di una giustifica per l’assenza nei giorni del ciclo riservata a chi soffre di patologie come la dismenorrea o l’endometriosi. Sono al loro fianco – così come sul tema della carriera alias – ma soprattutto all’ascolto di un’idea di scuola inclusiva, paritaria e orientata al futuro che emerge dalle studentesse e dagli studenti e che le istituzioni non possono non accogliere” così in una nota Eleonora Mattia, Presidente IX Commissione scuola, politiche giovanili, pari opportunità del Consiglio Regione Lazio